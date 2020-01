MUHU UUDISSED: Juu ojab tuulpüöse

Neh, nii ulluks ikka asi põle viel läin kut viistesn vuastad tagasi, kut väena silla üle ojotas ja meri Muhu suare tammi kõrvast nädaliks aaks masu kümmekonna mietrid pisemaks tegi. Neh, siis ollid nie televonnid muas ja lekrid läin ja puhas. Nüid ikka õpetatse kangest sial televiisuri sihes, et mõuksed varud piaks omal kodu oidma, et suaks nädalipäävad eluga akkama, kui asjad jälle kole kurjaks lähtvad. Neh, niikaua kut ikka omal suab tuhli iga kevade maha panna, põle ullu. Natusse kuin silku kua kõrvasseks ja kui mõni purk õunamahla juhtub kua kodu olema, siis ikka muakohtas suab õigeks küll.

Vuata mis tähändab, et meite Liiva poed piab masu kahe suare rahva ää toitma ja tüki ülemualastest pidulisi kua. Kolmekuninga laupa õhtaks ollid masu pooled poe riiuilid puhta tühad, paljast kõlisesid vastu. Aga nie suured sildid ollid ikka nähe, mise pial oo suures kirjas, et põrand oo lipe. Neh, tiadmiseks, et kiegid kuuderantsi ep köiks mitte. Sialt katusse vahelt aab surt mitvidi vahest tuppa sisse ja sellepärast oo kangest tarbline tiada küll. Oidku arm selle iest, et mõni sial omad kondid pilbriks kukub.