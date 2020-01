JUHTKIRI: Kas õnnetus hüüab tulles?

Ametlikud arvud on aga ilmselt väiksemad sellest tööõnnetuste arvust, mis tegelikult juhtus. Kui raske traumaga inimene kiirabiga töö juurest haiglasse tuuakse, pole kahtlust, kus ta viga sai.

Kes muljuda saanud sõrme või kukkumisest valusa põlve pärast tohtri poole pöördub, ei pruugi aga kõiki juhtunu asjaolusid teatavaks teha. Näiteks seda, et sõrm jäi masina vahele või trepil sai komistatud just töö juures. Seda jama veel vaja – tülika paberimajandusega tegelema hakata!

Sageli juhtuvad tööõnnetused just inimeste oma hooletusest ja hoolimatusest. Kes ei teaks, et kõrgel töötades on kohustuslik kaitsvat kiivrit kanda, ent ikka leidub neid, kel sellest nõudest ükskõik. Sest "niikuinii minuga midagi ei juhtu!".