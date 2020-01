Tellijale

Lõunakombed on välja kujunenud ajendatuna mugavusest, tervislikkusest ja aja kokkuhoiust. Need tulid temaga kaasa juba Tallinnast. Prokurör oli kunagi usin kolleegidega koos väljas lõunastaja, kuid mingil hetkel otsustas ta oma kombeid muuta. Põhjuseks see, et pidevalt väljas söömine läks kulukaks ja toit ei olnud väga tervislik. Amur hakkas rohkem sportima ja oma toitumist jälgima. Seega muutusid ka harjumused. Toidud, mida ta sööb, korduvad mõne aja tagant. Road teeb ta hommikul kodus valmis oma kindlate retseptide järgi.