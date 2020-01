JUHTKIRI: Ilm on hukas?

Mis aastaaeg see küll on? Kalendri järgi justkui talv, ilma järgi aga sügis või koguni kevad. Kui hallist taevast vihma kallab, tundub pigem novembri moodi. Kui päike paistab ja tihased laulavad, meenutab pigem aprilli algust. Seda enam, et muru rohetab, sireliokstel paisuvad pungad üha priskemaks ning metsas on juba õitsvaid sinililligi nähtud.