MAA ELU: Kliima soojenemine paneb põllumeeste oskused proovile

"Mina paari soojema talve põhjal ei julge küll mürki võtta, et käes on kliima soojenemine ja et see kliimasoojenemine on tingitud ainult inimese tegevusest," lausus Tõnu Post.

Tänavune talv on muidugi eripärane

Tavaliselt on jaanuari algul tulnud külmalaine, kuid sel aastal mitte. Pehmed talved loovad kahjuritele ja umbrohule paremad elutingimused.

Kevadel, kui taimed vajavad mullast toitaineid, tuleb neil konkureerida vägagi elujõuliste kahjurite ja umbrohuga. Et kahjuritest jagu saada, tuleb senisest rohkem pöörata tähelepanu nn profülaktilisele taimekaitsele: intensiivistada või vähendada mullaharimist, korrigeerida viljavaheldust, kasutada vahekultuure. Need on uued võtted, mille kohta esialgu uuringuid napib.

Soojemad talved annavad taliviljadele Eestis väga hea perspektiivi. Me läheneme Lääne-Euroopa oludele, kus valdavalt kasvatatakse taliteravilja, mille saagipotentsiaal on palju kõrgem kui suviteraviljadel. Ka Eestis on taliviljade külvipind juba suurenenud. Seega käib Eesti põllumees ilmataadiga juba mõnda aega ühte sammu. Nendest muudatustest räägitakse väga vähe, aga tasa ja targu põllumees ilmamuutustele siiski reageerib.

Selleks, et taliviljad talvitumise ajal liigsete plusskraadide tõttu kasvama ei läheks, saab vajadusel appi võtta kasvuregulaatoreid. Rapsi puhul kasutatakse Eestis neid juba aastaid. Detsembri lõpu seisuga on taliviljade seis minu koostööpartneritel maaharijatel parem kui oli 2018. aastal. Taimed on toitainetega paremini varustatud ja haigusi on vähem.

Põllumajandusteadlane Peeter Viil