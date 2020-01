JUHTKIRI: Mitte kaebamine, vaid teene

Ega too neid kahjuks tagasi ka kommentaarid Eesti seaduste ja karistuste leebuse või karmuse teemal.

Igaüks meist saab aga midagi ära teha selleks, et joobnud juhte ja nende põhjustatud õnnetusi oleks vähem või üldse ei juhtuks.

Kõigepealt muidugi – ära ise mine sõitma, kui napsutanud oled. Ka siis mitte, kui joodud sai kõigest üks klaas šampanjat või pudel õlut. Ka siis mitte, kui tunned, et väga on vaja minna. Kutsu endale takso järele või palu kainet sõpra, et ta su kohale viiks.