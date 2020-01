JUHTKIRI: Perearsti juurde justkui Tallinna

Praegune olukord on parajalt absurdne. Inimesed peavad nüüd käima perearstil 50 kilomeetri kaugusel. Terve päeva ettevõtmine! Kui saarlased on seni naernud läbi pisarate, et Tallinnas eriarsti juures käik võtab kogu päeva, siis nüüd kulub Mustjalast Kuressaarde perearsti juurde minekuks sama kaua. Bussid ju tihemini ei käi. Kogu loole lisab vürtsi seegi, et osal selle kandi inimestest oli juba varem mugavam käia linnas kui Mustjalas: sinna oli bussiga veelgi raskem pääseda.