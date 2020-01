MUHU UUDISSED: Muhu nuordekeskuses oo vägev elu!

Ikka terit. Sai sii mineva vuasta lõppus ää kiidet, et kui palju muhulased oo neid muakonna tiitlid omale siia kokku vädan. Neh, ja siis sai kohe arvatud, et ega põle sellega jäen mitte. Et neid tuleb viel! Ja mis sa kostad. Nõnna läkskid! Mineva nädali sihes sai kaks tükki juure viel.