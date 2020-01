Saaremaa suve pikendab tänavu suur Peterburi festival

Jevgeni Lukoškov ütles raadio Kadile, et kontserdi idee on edasi arenenud ja täna saab rääkida juba plaanist korraldada Saaremaal Peterburi kultuurifestival. “Meil on, mida näidata, ja tundub, et asja vastu võiks olla huvi nii saareelanikel kui ka külastajatel,” sõnas ta.