JUHTKIRI: Maagiline 50 auto piir

Hea uudis on see, et tubli hulk kruusateid saab lähiaastatel mustkatte. Kohalikud elanikud on seda pikisilmi oodanud. Auklikku ja porist koduteed, mis pealekauba lõhub autosid, ei taha ju keegi. Kes on elanud mustkatte saanud kruusatee ääres, teab hästi, kui suur see kontrast on.