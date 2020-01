ERKI AAVIK: Kus on minu raha?!

Üks tüüpiline Odessa anekdoot – ja Odessa anekdoodid on klass omaette! – kõlab tõlgituna umbes nii: Kalmistul seisab kõrvuti kolm täpselt ühesugust püstist hauasammast. Esimesel on epitaaf “Siin puhkab kõige kuulsam sõrmkübaramängu meister Simon Liberzon”, teisel “Või ehk siin?” ja kolmandal “Aga äkki hoopis siin?”.

Kui nali kohale ei jõudnud, siis on võimalikud põhjused järgmised. Tõlge on vilets! (Üldse on venekeelsete juudi anekdootide tõlkimine üks tänamatu töö!) Trükitud anekdoodi lugemine ise on kuri- või vähemalt väärtegu. Ja siis kõige süütum ja tõenäolisem põhjus: ausad saarlased ei tea, mis on sõrmkübaramäng. Õnneks!

Mängur ja Ohver

Neile korralikele kodanikele, kes sellega kokku puutunud pole, seletan. Osaval sellil, nimetame teda Mänguriks, on lauakesel kolm sõrmkübarat ja täring. Mäng käib nii, et täring on peidetud ühe sõrmkübara alla, Mängur liigutab kolme sõrmkübarat lauakesel nobedalt igapidi ning mängija peab teatud hetkel osutama, millise sõrmkübara all on täring. Hasartne mängija, nimetame teda siinkohal Ohvriks, teebki rahalise panuse sellele, et ta suudab jälgida Mänguri liigutusi ja ta (enda arvates) teab Mänguri poolt valitud hetkel, kus, millise sõrmkübara all täring parajasti on. Kui pakub õigesti, võidab ta oma panuse ja samavõrra Mänguri raha; kui eksib, on panus mõistagi Mänguri oma.

Mis sa arvad, armas lugeja – kas sina suudad mõneteistkümne sekundi jooksul seda ühte sõrmkübarat jälgida? Muidugi suudad! Eks?! Aga ma ei soovita raha peale mängides proovida. Kui sa sellist Mängurit võidadki või näed kedagi võitmas, siis toimub see sajaprotsendilise kindlusega Mänguri soovil ja ainult selleks, et võitmine võimatu ei tunduks, et tekiks hasart – “no küllap mina juba!”. Selle “mängu” eripära seisnebki selles, et isegi osav mängur ei suuda teise samasuguse käsi piisavalt jälgida. (Mõõduka tasu ees seletan huvilistele, kuidas see käib, aga näidata ei oska.)

Mis on mustkunstniku põhitegevus? Teie kella randmelt võtmine on ainult teile ja publikule tähtis, mustkunstnik aga kulutab kõige suurema energia teie tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Ja nii alati ja iga kord, olgu kell või rahakott, või siis sõrmkübarad ja täring.

Ausameelse ahnusehoog