JUHTKIRI: Loeb see, kes loeb!

Kui mõnel aastal on paistnud, et Saare maakonna keskraamatukogu lugejate arv kuivab aina rohkem kokku, on olukord nüüd hoopis tasapisi paranema hakanud. Ehkki maakonna elanike arv kahaneb, kasvas raamatukogu lugejate hulk aastaga 90 inimese võrra. Rõõmu teeb see, et nii palju lapsi kui mullu, pole keskraamatukogu lugejate seas olnud juba aastaid. Aastaga 116 last-noort lisaks – see on kõva muutus.