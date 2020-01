Reedel juhtus Kuressaares lasteaia juures õnnelik õnnetus

"Erinevate õnnetuste puhul on põhjused olnud erinevad, aga kindlasti saaksime õnnetusi ära hoida, kui me kõik oleme tähelepanelikumad. Ka eile hommikul juhtus üks õnneliku lõpuga liiklusõnnetus Kuressaares."

Laanet kirjutas juhtumist, kus üks noormees viis autoga last lasteaeda ja lasteaia kõrval asuval peateel liikudes sõitis hoovist väljakeeranud juht tema autole külje pealt sisse - sinna küljele, kus tavapäraselt istub laps. Õnneks oli selleks hetkeks laps juba lasteaias ja kannatada sai vaid auto külg.



Liiklustihedus on Kuressaare kõvasti kasvanud, aga tänavad on sama kitsad, kui aastakümneid tagasi ja mõnelgi pool kehva nähtavusega, märkis Laanet. Ta rõhutas, et seega on oluline meeles pidada, et: