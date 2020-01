Töötukassa tänas Saaremaa parimaid

Töötukassa tõi välja, et nende klientide hulgas leidub väga erineva tausta ja varasema töökogemusega inimesi ning Ösel Fish on valmis pakkuma võimalust ka neile, kel ei ole varasemat töökogemust. Samuti neile, kelle oskused vajavad täiendamist või kelle töövõime on vähenenud.

Aasta koostööpartneri tunnustuse pälvis Saaremaalt Liis Vahter. Liis on noor naine, kes on töötukassa kinnitusel oma avatud meele, siiruse ja sihikindlusega võitnud tööotsijate südamed. Tema korraldatud tööklubis või -harjutusel osalenud klientidel on jagunud talle vaid tunnustavaid sõnu. Seda ka neil, kes läksid kohale umbusu ja eelarvamusega. Oma avatud meele ja julgustava olekuga on Liis suutnud end kuulama panna nii nooremas kui ka küpsemas eas inimesi.

"Hea koostöö ei tähenda meeldivaid koosviibimisi, koostöö tugevust näitab see, kuidas saadakse hakkama rasketes olukordades. Mul on hea meel, et meil on tugevad partnerid ja tööandjad," ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.