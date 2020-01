JUHTKIRI: Uus ja põnev. Kutsub ja meelitab

Teised jällegi leiavad, et merest, kadakatest ning eespool nimetatud teada-tuntud maamärkidest jääb väheks. Sest pelgalt vaatamisest üksi alati – või siis kõigile – ei piisa. On neid, kes tahavad millestki erilisest osa saada, ise aktiivselt tegutseda. Elamust saada.

Triigi Filharmooniat päris uueks ettevõtmiseks nimetada ei saa – valmis ju sealne pilkupüüdev kontserdimaja juba 2016. aastal. Samas on maja sisu igal aastal uus: just kontserdid see, mille pärast rahvas sinna suviti kohale sõidab.