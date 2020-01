ASJA LUGU ⟩ Olümpiatõrvik ja jooksukostüüm

Tellijale

Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi on suurele lauale laotanud valge spordisärgi, mille nägemine paneb omaaegse kõva spordimehe Rein Tõru silmad särama. Rein tõstab kodust kaasatoodud riidekoti särgi kõrvale ja kraamib sealt välja lühikesed püksid, põlvikud, peapaela ning jooksukingad – samamoodi valged, samasuguste punaste kirjadega. Sätime need lauale särgi juurde ritta. Meie ees on 1980. aasta olümpiatule kandja univorm. Puuvillane riie ja jalatsinahk ei sära ilmselt enam nii kui oma elupäevade alguses, kuid tunduvad katsudes uued ja näevad nagu uued ka välja. Selles pole midagi imelikku, selgitab Tõru: neid riided on ta kandnud vaid ühe korra, kokku ehk nelikümmend minutit.