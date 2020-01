Tellijale

On nagu on. Tiia Leppiku ja Johannes Kaju kodu (Mändjala) Keskranna metsa vahel näeb kena välja ka ilma kanarbiku ja lumeta.

“Umbes viis aastat oleme siin olnud,” alustab Tiia ajaloolise ülevaatega. “Kuressaare on väga ilus linn, aga elus peab tasakaal olema. Olen nelikümmend aastat olnud linnainimene. Mul polnud ka maa-vanaema. Siin panin esimest korda kasvuhoonesse tomateid ja kurke maha. Sõprade käest küsisin, kuidas see käib. Ikka katse-eksituse meetodil… Ei, ma olen ikka igal aastal midagi saanud,” tunneb Tiia oma aianduslike katsetuste üle uhkust, aga lisab, et “ma võiks palju tublim olla”.