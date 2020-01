Noppeid välismaailmast

Tesla haaras Volkswageni koha

Tesla on Euroopa konkurentidest möödunud ja on nüüd Lääne-Euroopa elektrisõidukite turuliider, vahendab Prantsuse päevaleht Les Echos. 2019. aastal müüs USA autotootja Euroopas 109 500 elektriautot, mis on rohkem kui tema suurimad Euroopa konkurendid Volkswagen (51 000) ja Renault (45 700) kokku. Tesla edu põhineb suures osas Model 3 müügil, mis osutus Põhja-Euroopas väga populaarseks. Ettevõte möödus sel nädalal Volkswagenist, tõustes maailma teiseks väärtuslikumaks autotootjaks Toyota järel.

Britid saavad leinapuhkust

Suurbritanniast on saanud esimene riik maailmas, kes pakub leinavatele vanematele kahenädalast tasulist puhkust. Seadus jõustub tänavu aprillist ja võimaldab kõigil töötavatel vanematel, kes on kaotanud alla 18-aastase lapse, võtta puhkust kas kaks nädalat korraga või kahe eraldi nädala kaupa.

Coca-Cola plastikust ei loobu

Coca-Cola ei soovi loobuda ühekordselt kasutatavatest plastikpudelitest, kuna klientidele need meeldivad, ütles ettevõtte jätkusuutlikkuse juht BBC-le. 2019. aastal tootis Coca-Cola plastikpudeleid 200 000 tk minutis, kasutades selleks umbes kolm miljonit tonni plastikut, mis teeb joogihiiust ühe maailma suurima plastikjäätmete tekitaja.

Korduvkasutuse tähelend

Nii jaemüüjad kui ka tootjad on valmis koos tegutsema, et muutuda jätkusuutlikumaks. Osa kauplusi Euroopas pakub klientidele plastiku ja pakendite kasutamise vähendamiseks võimalust osta šampooni, pesuvahendeid ja nõudepesuvahendeid korduvkasutuspakendites. Maailma suurim koduhoolduse valdkonnas tegutsev firma Henkel testib oma toodete täitejaamu praegu Tšehhis. Samasugused katsetused on toimunud Austrias ja Hamburgis. Alates maist astutakse aga samm veel kaugemale, kui Suurbritannia supermarketite kett Asda avab müügikohad, kus ka toite ja jooke, sealhulgas pastat, teed ja kohvi, saab osta korduvkasutuspakendites.

Päeva kõige laisem hetk

Kas te tunnete, et jõuate pärastlõunal vähem tööd teha? Te pole ainus – teadlased on välja selgitanud kõige vähem produktiivse kellaaja – 14.17. Pro Plussi uuringute kohaselt on sel ajal enam kui kolmandik töötajatest kogenud uimasust. Selle vastu aitab, kui teete lõunaajal 20-minutilise jalutuskäigu või lõunastate väljaspool töökohta.

PEPSI eest sai viina ja allveelaevu

Selleks, et nõukogude rahvas saaks proovida, kuidas maitseb kapitalistlik karastusjook, pidi Nõukogude Liit vahetama kihisevat pepsit Pealinna viina vastu. Veider kokkulepe karastusjooki tootva Ameerika suurkompaniiga PepsiCo viis lõpuks selleni, et sotsialismimaa maksis firmale joogi eest tankerite ja allveelaevadega.

Soome jõudis pepsi juba 1952. aastal Helsingi olümpiamängude ajal, Nõukogude Liit pidi aga karastavat jooki ootama mõnevõrra kauem, kirjutab Soome tabloid Ilta-Sanomat. 1959. aasta suvel korraldasid USA äriringkonnad Moskvas Sokolniki pargis näituse Ameerika elulaadist. Näitusel oli sisustatud tüüpiline Ameerika elamine, seal demonstreeriti USA kodumasinaid, autosid, näidati moodi, jagati plaate ja raamatuid. Kõrvuti USA asepresidendi Richard Nixoniga saabus näitust avama ka Nõukogude Liidu toonane liider Nikita Hruštšov.