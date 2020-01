Kohtunik Kristel Pedassaar: kas ma saanuks midagi teisiti teha?

Andres Reinarti (34) üle 2012. ja 2017. aastal kohut mõistnud kohtunik Kristel Pedassaar ütleb, et joobes juhtide kuriteod moodustavad kõigist kohtust läbikäivatest kriminaalasjadest suurima osa.

Kuigi joobes juhte on alati palju olnud, ei ole seadus selle koha pealt muutumatuna püsinud ning viimane muudatus viidi sisse 2017. aastal. Varem oli joobes juhtimise paragrahv 424 ainult ühe lõikega ja esmakordsele rikkujale võis karistuseks määrata rahalise trahvi või kuni kolmeaastase vangistuse.

Elu pani asjad paika

2017. a lisandunud teine lõige sätestab, et kui kehtiva karistusega inimene jääb uuesti joobes juhtimisega vahele, on võimalik karistusliik ainult vangistus koos lisakaristusega. Nii satubki aina enam parandamatuid roolijoodikuid šokivangistusse ja neilt võetakse autod ära.

Miks muudatus sisse viidi ja karistust karmistati, on Pedassaare sõnul ilmselge – varasemate karistustega ei saavutatud oodatud tulemust ning need ei avaldanud roolijoodikutele piisavat mõju. "Elu pani asjad paika," tõdeb Pedassaar.

2017. aastal oli Andres Reinarti rikkumine aga ainult väärtegu, sest mees kihutas politsei eest ära ning teda ei tabatud roolist purjuspäi. Seejuures oli tema rikkumist hiljem uurinud politseinikele teada, et Reinart istus 2017. aasta 7. oktoobri varahommikul Kuressaare Olerexi juures Volkswagen Touaregi rooli purjuspäi.

Tahulas andsid politseinikud talle kell 7.18 peatumismärguande, kuid Reinart lisas kiirust ja kihutas Kuivastu poole. Politseinike hinnangul sõitis auto kiirusega 170–200 km/h. Nad ajasid põgenikku kuni Muhuni taga ja seal ühel külavaheteel jõudsid autole nii lähedale, et sõidukis kahte meest märgata. Põgenik suundus Muhust Saaremaa poole tagasi ja pööras Tumala teeristis Laimjala poole. Kell 7.50 kadus sõiduk politseinikel silmist.

Patrull sõitis Kuressaarde tagasi ja vaatas üle Olerexi tankla turvakaamera salvestise. Riiete järgi said nad kindluse, et ajasid pool tundi läbi Saaremaa ja Muhu taga sama meest. Nad sõitsid Reinarti kodukohta, kuid seal meest polnud. Ta ei vastanud ka ema telefonikõnedele.

25. oktoobril 2017 ütles Andres Reinart kohtunik Kristel Pedassaarele kohtuistungil, et põgenes politsei eest, sest tahtis koju minna. Politsei küsis talle 20 päeva aresti ja tahtis kümneks kuuks lubadeta jätta. "Natuke palju," arvas Reinart. "Kuna autoload on mu ainus leib, siis pikalt ei tahaks juhtimisõiguseta olla."

Ta selgitas, et sõidab autoga väljaspool Eestit ja lube on vaja töötegemiseks. "Välismaal ma ei joo ja ei kihuta, ei käi väljas ka." "Mis seal siis teisiti on?" küsis kohtunik. "Veoautoga ei saa kihutada," vastas Reinart.