JUHTKIRI ⟩ Palk – ametlikult või ümbrikus?

Nii kaua, kui leidub inimesi, kes on nõus oma töö eest saama ümbrikupalka, nii kaua jagub ettevõtteid, kes seda mustalt maksavad.

Vaevalt mõtlevad ümbrikupalga maksja ja saaja, et sedasama sotsiaalmaksu on tarvis selleks, et riigil jätkuks raha pensionideks ja inimeste ravikindlustuseks.