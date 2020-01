Salme uus pood tuleb uude kohta ja kaks korda suurem

Sõrve maantee 2 Salmel on praegu tühi krunt, kus varem olid kunagise magasiaida varemed. Varisemisohu tõttu lammutati need 2013. aastal. 2361-ruutmeetrine kinnistu kuulub osaühingule Henser, kes on Saaremaa tarbijate ühistuga kokku leppinud sinna uue kaubandushoone ehitamise. Reedel saatis STÜ detailplaneeringu algatamiseks taotluse Saaremaa vallavalitsusele.