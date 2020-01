VIDEO ⟩ Teenetemärgi saanud Harry Kõrvits: "Mul on vist õnnestunud olla paljude lemmik!"

Saarte Häälel oli võimalus uudist esimesena teatada näitleja Harry Kõrvitsale, kes esiotsa ei tahtnud seda uskuda ja pidas varaseks aprillinaljaks. "Aprill on veel kaugel!" ütles Kure kohvikus hommikukohvi joonud Kõrvits. Ta lausus, et ei ole kunagi teinud midagi ekstra selle eesmärgiga, et tunnustust pälvida. Kõrvits arvas pärast pisukest mõttepausi, et oma pika näitleja- ja muusikukarjääri jooksul on ta saanud olla mitme põlvkonna lemmik. Seda nii Leopoldina, Rock Hoteli trummarina kui ka erinevates etendustes ja seriaalides mängides. Viimasel ajal on Kõrvits kaasa löönud ka Kuressaare Teatri lavastustes.