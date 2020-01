Tehnika 2 elanikud tahavad piirdeaeda

"See omavoliliselt rajatud ülekäigurada on ohtlik nii tänava kui ka hoovi poolt sõidukite (jalgrattad, tõuksid, rulad ja ka teised) sööstudega tänavale ja hoovi," toob korteriühistu esimees välja liikluskomisjoni arvamuse. Ta märgib ka, et arhitektide väljapakutud lahendus neile ei sobi: "Paluks erinevate (mitte eluvõõraste) spetsialistide poolt leida lahendus ja meile välja pakkuda, et vältida sealt ülekäiku ja liiklusohtlike olukordade tekkimist. Me ei ole nõus sellega, et lasteaeda ja tänavale suunduvad ning sealt tulevad inimesed turniksid meie pargitud autode vahel."