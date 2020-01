JUHTKIRI ⟩ Vajalik varjupaik

Nii on neljajalgsete hädaliste jaoks loodud varjupaigad, et neile ulualust ja kõhutäidet pakkuda, neid ravida ja neile (uut) kodu otsida.

Seni Saaremaa koduta kasse-koeri aidanud vabatahtlike ühendus on teinud oma tööd üsna nigelates tingimustes. Ruumikitsikuse tõttu kõiki hädalisi vastu võtta ei saa, abivajajaid on Saaremaal aga sadu.

Seega ei tohiks uue ja avarama varjupaiga vajalikkuses keegi kahelda. Kahju on lihtsalt sellest, et meil niisugust kohta üldse tarvis on.