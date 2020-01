ANNELI TÕRU ⟩ Lastekaitsetöö kui võitlus seitsmepäise lohega

Lastekaitseametniku töö on väga mitmekihiline ja samas väga hakitud. Hästi palju tuleb tegelda nn akuutsete, kiiret reageerimist nõudvate probleemidega. Neid akuutseid juhtumeid tuleb aga läbi koostöö haridusvaldkonna spetsialistide ja politseiga kogu aeg juurde.

Saaremaal on laste peamised probleemid samad, mis mujal Eestis. Need on laste vaimse tervise probleemid, enesehävituslik käitumine, keerulised suhted laste ja vanemate vahel ning laste hooletusse jätmine.

Nagu üle Eesti, on ka Saaremaal praegu fookuses lähisuhtevägivald. Meilgi on palju laste füüsilist, emotsionaalset ja kahjuks ka seksuaalset väärkohtlemist. Selliseid juhtumeid jõuab erinevate ametkondade kaudu lastekaitseni üha rohkem. Mis väärkohtlemisse puutub – ka üks kord on liiga palju!

Lähtume lapse heaolust

Kui suur on nende laste arv meie vallas, kelle eest vanemad ei suuda või ei taha hoolt kanda, ma öelda ei oska. Lastekaitse vaateväljas neid on ning kahjuks mitte vähe.

Põhjuseid, miks vanemad laste eest ei hoolitse, on väga erinevaid. Mõni inimene ei ole lapsevanemaks saades lihtsalt valmis last kasvatama. Samas ei saa ka teda süüdistada – me ei tea ju, millisest perest see vanem ise tuleb, millised oskused eluks ja laste kasvatamiseks ta saanud on. Leian, et lastekaitse roll on selliseid vanemaid aidata – et nad oskaksid lapsevanemad olla.

Seetõttu peaksime rohkem rõhku panema vanemate koolitamisele. Vanemate õpetamiseks ja kasvatamiseks on mõeldud näiteks programm “Imelised aastad”. Ühe aasta jooksul on kavas kaks 16-nädalast tsüklit, kus ühes grupis osaleb korraga kuni 14 lapsevanemat. Tänavune esimene grupp alustas juba eile, 30. jaanuaril.

Lastekaitseametnikud peavad osalema ka kohtuprotsessidel, kui vanemad vaidlevad laste hooldusküsimuste üle, esitama seal oma seisukoha. On ju lastekaitse kohustus lähtuda eeskätt lapse heaolust – sellest, mis on lapsele kõige parem.

Kui vanemad lahku lähevad, siis on nad omaenda emotsioonide ja muredega sageli nii kimpus, et lapse vajadused kipuvad ununema. Olgu ema ja isa suhted nii sassis kui tahes – lapse vanemateks jäävad nad alati. Sageli on lastekaitse roll ka nõustada, vanematele meelde tuletada, et need lahutuse sees oma last märkaksid.

Veel mõni aasta tagasi, enne haldusreformi, oli Saaremaal lastekaitsespetsialistidest puudus. Sageli pidi väikese valla sotsiaaltööspetsialist tegema ka lastekaitsetööd. Oma lastekaitsetöötaja oli vaid neljal vallal.

Praegu on Saaremaa vallas lastekaitsespetsialiste – kui ka ennast nende hulka arvestan – kokku seitse. Kui võtame aluseks valemi, et tuhande lapse peale võiks olla üks lastekaitsespetsialist, on meid piisavalt.

Meie valla territoorium on väga suur, lastekaitsetöös tuleb aga teha palju kodukülastusi. Kuna need kodud asuvad laiali mööda suurt valda, kulub väga palju aega lihtsalt sellele, et peredeni jõuda. Seetõttu leian, et lastekaitsetöötajaid peaks meie vallas olema rohkem.