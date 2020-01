LEILI POOPUU ⟩ Saaremaale oma Kumu!

Saare looduskeskkonna säilimiseks on siin mõistlik edendada just turismi, sporti, kultuuri. Meil on tõeliselt kaunis linn ja külastama kutsuv piiskopilinnus, kaunid näitused galeriides ja kultuurimajas. Iga näituse ülespanek nõuab kokkuleppeid, tööd ja vaeva. Lii Pihl, Anne Olop, Anne Tootmaa ja paljud teised – olete selle vaeva eest tänu väärt!

Saaremaal on küllaga kunstnikke, kelle tööd on esindanud meie kunsti nii mandril kui ka välismaal. Just seetõttu on mul pikemat aega meelel mõlkunud üks mõte: miks ei võiks Saaremaal olla oma kunstimuuseum, oma Kumu?