Eesti Post jätab kuressaarlased varahommikuse ajaleheta

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu sõnas, et kui mõelda, mida see pikemas plaanis endast kujutab, meenub Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau öeldu: paberlehel on pikad traditsioonid ja see on osa meie kultuurist nagu rahvatants või koorilaul. Seega saavad siin kokku nii lehe väljaandja kui ka lugejaskonna mure.