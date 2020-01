JUUBILAR ⟩ Milvi Viss: minu isa maadles kord ka Kristjan Palusaluga

Kui möödunud aastatele tagasi vaadata, leiab Vigalas sündinud naise elus ehtsaarlaslikku jonni, tööd ja pürgimusi.

Karmid sõja-aastad Milvi peret ei hellitanud. 1944. aastal pidi Vigalas poodi pidanud ja seal tuletõrjesporti teinud Ants Haljasmaa küüditamise hirmus oma pere maha jätma ning põgenema Rootsi, sealt edasi Kanadasse. Peregi pidi kaasa minema, kuid pereema Viisi, Peru algkooli õpetaja, otsustas koos lastega Eestisse jääda. “Ema jäi kasvatama kolme last. Kerge see ei olnud, aga saime hakkama,” meenutas Milvi. “Vigala rahva heatahtlikkust näitab seegi, et meid isa pärast Siberisse ei saadetud.”

Pere pesamunal Milvil õnnestus mitu korda isal Kanadas külas käia. Isa rääkinud seal siis tütrele, kuidas ta maadelnud kahekordse olümpiavõitja Kristjan Palusaluga, kes olnud Vigalas demonstratsioonesinemisel. “Võitis muidugi Palu-

salu. Isa veel naljatas, et maadluskuulsusel olnud tegu, et teda püsti hoida,” muigas juubilar.

Pärast ülikooli Orissaare keskkoolis õpetajana tööle asunud Milvi Viss jätkas töö kõrvalt kergejõustikutreeninguid ja pakkus konkurentsi nii Eesti kui ka Nõukogude Liidu kergejõustiklastele. Milvi Viss on Eesti meistrivõistlustel võitnud 18 medalit, sealhulgas neli kulda. NSV Liidu maanoorte meistrivõistlustel saavutas ta 80 m tõkkejooksus hõbemedali. Rohkete tiitlitega on teda tunnustatud ka treenerina: tal on ette näidata Eesti parima noortetreeneri ja Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö autasu.

Veel nüüdki osaleb teenekas sporditegelane Orissaares eakate üritustel ega ole kunagi keeldunud spordivõistluste korraldamisel õlga alla panemast. Ja kolmveerand tundi võimlemist kuulub tema päevakavva iga päev.

“Orissaares on sporditegemiseks head võimalused. Meil on suurepärased sporditöö eestvedajad,” pole Milvi kiitusega kitsi. Tema ise näeb seda oma laste ja lastelaste pealt, kes kõik on spordis saavutanud häid tulemusi.

“Igavust ma ei tunne. Kududa meeldib. Jõuluvana kotti sain poetada mitu paari villaseid sokke nii laste kui lastelaste jaoks. Pärast kaeoperatsiooni saan jälle lugeda ka,” ütleb juubilar. “Ja kevadel teen aiamaal näpud ka mullaseks!”