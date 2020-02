SOOMES TEHTUD ELUTÖÖ: Viktor Vladimirov oli KGB töötaja, kes külma sõja aastail kaitses Nõukogude Liidu huve Soomes. See pilt temast on tehtud 1993. aastal, kui ta esitles Helsingis oma mälestusteraamatut “Nii see oli... “.

FOTO: Verkkouutiset.fi