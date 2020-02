Kaitseliidu maleva tulevane kodu peidab tavatut ajakapslit

“Oleme seni kuidagi hakkama saanud ka vanas hoones, aga staabi tööruumid on seal väikesed ja amortiseerunud,” tõdes Havi. Tema sõnul on praeguses, Väljaku tänava majas kõige suurem puudus laopindadest. Seetõttu tuleb neid asju, mida ei saa panna külma laoruumi, hoida kabinettides.

“Mõni kabinet on meil nii täis, et kedagi peale selle kabineti kasutaja sinna enam ei mahu,” lausus Havi. Samuti ei ole praeguses majas ühtki majutuskohta, uude majja tuleb neid aga 45. “Peale mandrilt saabuvate külaliste on neid kohti õppuste ajal tarvis meie oma kaitseliitlastel, et nad ei peaks edasi-tagasi sõitma.”