Politsei otsib Saaremaal hooldekodust lahkunud 59-aastast Peetrit

Hooldeasutuse personali sõnul on mees varasemaltki sarnaselt kodust lahkunud, kuid siis on ta lähistelt üles leitud ning tagasi toimetatud. Teada on seegi, et mehel on kombeks end peita, mistõttu palub politsei ka kõigil kohalikel üle vaadata nende territooriumil paiknevad vaba juurdepääsuga kuurid, aiamajad ning teised hooned, kust mees varju otsida võis.

"Kuna isal on ajukahjustuse järgne dementsus ei saa ta ka väga hästi aru, kes ta on ja kus ta on," kirjutas Peetri tütar Margit facebookis. Tema sõnul tahtis isa ilmselt minna koju Lümandasse - seda on ta ka enne proovinud, ent siis on politsei ta hooldekodusse tagasi viinud.



"Kordan, et isa on dementne ja ei saa aru, mis tema ümber toimub ja ta elab omas maailmas. Inimesed kes te sõidate Sõmera-Kärla-Lümanda-Kihelkonna kandis palun hoidke silmad lahti ja oleme perega ääretult tänulikud igasuguse info eest," kirjutas naine.