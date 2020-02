SAAREMAA RAHVAMAJAD ⟩ Kuressaare kultuurikeskus neljanda versiooniuuenduse ootel

Kultuurimaja suurimaid jõude oli kahtlemata Saaremaa rahvateater. Parematel aegadel andis see üle neljakümne etenduse aastas. Teater käis ringreisidel, kultuurimajal oli spetsiaalne helibuss ja hiljem ka teine buss inimeste vedamiseks. Teater oli ka oluline sissetulekuallikas ning mingil ajal läks kultuurimaja juhataja ja rahvateatri juhi Rein Rooväli vahel selle pärast isegi nagistamiseks.

Võrdne võrdsete seas

Kuna kultuurimaja oli mõjukas asutus, hoidis selle tegemistel silma peal ka julgeolek. Kivilo sõnul sai ta näiteks palju aastaid pärast kultuurimajast lahkumist teada, et üks pealtkuulamisseade oli tema enda töölaual alpikannipotis.

Pöördelisel aastal 1988 tegi kultuurimaja läbi uue nimevahetuse – Kingissepast sai taas Kuressaare. Lühikese perioodi kandis hoone nime Saaremaa kultuurikeskus ja 1992. aasta maist hakkas tegutsema Kuressaare kultuurikeskus. 2003. aastal pärast maja põhjalikku rekonstrueerimist ja laiendamist läksid selle kohustused üle Kuressaare Kultuurivarale.

NAGU KAKS TILKA VETT: Ülemisel fotol on Kingissepa kultuurikeskus-kino, alumisel fotol Valga kultuurimaja, mis ehitati täpselt Mart Porti, Allan Murdmaa ja Silvi Luige algse projekti järgi. Kingissepas asendati algne tantsusaal kinoga. FOTO: ERM/Viktor Salmre

FOTO: EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Nüüd, ligemale kakskümmend aastat hiljem nimetatakse asutuse ülesandeks elanikkonna kultuurilist teenindamist ja erinevate tähtpäevade tähistamise korraldamist. Lisaks on Kultuurivara üks praegusi missioone süvamuusika toomine saarlasteni. “Viimastel aastatel oleme jõudnud kontsertidega ka maapiirkondadesse. Ja ei saa öelda, et seal publiku puudust oleks. Suvel on seda eriti palju,” räägib Kultuurivara praegune juhataja Tiiu Tammoja.

Kui maale viidavad klassikalise muusika kontserdid kõrvale jätta, on Kuressaare Kultuurivara jätkuvalt linna kultuuriasutus, võrdne kõikide teiste valla rahvamajadega. Erinevus on ehk selles, et linnas korraldavad lisaks valla oma asutustele kultuuriüritusi ka eraettevõtted, näiteks hotellid ja viimastel aastatel rajatud uued keskused – Saare KEK ja Thule koda.

Kultuurivara tiiva all tegutseb 15 huviringi – tantsurühmad, koorid, milles osalejaid kokku 305. Selle aasta algusest on huviringide juhendajad ka kõik Kultuurivara palgal.

Tammoja märgib, et võrreldes nõukaajaga on taidluskollektiivid muutunud väga iseseisvaks ja korraldavad oma ettevõtmisi suuresti ise. Omavalitsuse põhiline roll on aidata neid tegevustoetuse ning tasuta proovi- ja esinemisruumidega. Mujal Eestis peavad taidlejad paljudes kohtades ruumide eest renti maksma.

Uue maja lootuses

Ruumid, õigemini ruumipuudus ongi praegu Kuressaare Kultuurivara suurim kitsaskoht. Kui 2002. aastal vana kultuurimaja rekonstrueeriti, siis võitis sellest uude hoonesse ümber kolitud keskraamatukogu, kuid kultuurikeskus kaotas. Prooviruume pole, abiruume pole, toitlustamise võimalust ei ole. On küll linna suurim saal, mis aga suurt eriti millekski ei sobi. Seetõttu ongi kultuuri arengukavas sees uue kontserdisaali rajamise plaan.

“Kui kaua me neid pidulikke üritusi ja vallavanema vastuvõtte siis spordikeskuses peame korraldama?” küsib Tammoja retooriliselt. “Ja ükskord saab otsa ka telgis korraldatavate ooperipäevade aeg,” lisab ta. “Ilma korraliku kontserdisaalita ei saa me iialgi siia tuua ühtegi balleti- ega muusikalietendust. Samas on meil Eesti suurim vald. Saaremaal peab olema korraliku sisseseadega ja vähemalt 800 istekohaga saal, mida saab kohandada ka erinevateks vastuvõttudeks ja konverentsideks. Jah, see on kallis, aga selleks on võimalik raha taotleda ja sellega tuleb juba täna intensiivselt tegelema hakata.”

See on suur plaan – Kuressaare kultuurimaja versioon 4.0. Kui see kunagi peaks realiseeruma, oleks tegu väärika majaga, mis oleks muidugi juba terve valla teenistuses.

Milliseks meie kultuuritegemine Kuressaares ja Saaremaa vallas järgnevatel aastatel kujuneb, selgub Tammoja sõnul siis, kui praegu avalikustamisel olev kultuuri arengukava vastu võetakse. “Eks iga maja eripära tuleb nendest inimestest, kes seal töötavad. Me peame hoidma oma nišši,” lausub ta.