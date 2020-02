REPLIIK ⟩ Alternatiivterapeudid, tajuge oma piiratust!

Kui te kutsute oma koju elektriku, siis kas eelistate õppinud meest või seda, kes on õppinud kogemuste põhjal? Muide, ma olen ka juhtmeid vedanud, elektrimasinaid parandanud ja oskan veel nii mõndagi elektritööd – kasvasin üles elektrikust isa kõrval, kes ei olnud kitsi mind õpetama. Kui paljud teist pakuksid mulle mõne tööotsa?

Inimese keha ja vaimu ravimine on nii uskumatult keeruline, et seda on raske kirjeldada. Kui elektrikud õpivad kutsekoolis, siis arstiks ja kliiniliseks psühholoogiks õppimiseks läheb vaja kümmekond aastat ülikooli.