JUHTKIRI ⟩ Meie oma kangelane

No kes eestlastest siis Suurt Tõllu ei tea – Saaremaa müütilist kangelast, tohutut mehemürakat. Kes vaenlastele tuule alla tegi, nii et tolmas ning vanakuradist endastki jagu sai. Nii mõnigi Suure Tõllu lugu on kirja pandud, tema järgi on nimi antud mõnelegi kohale Saaremaal. Pronksi valatuna seisab Tõll Kuressaares Meri spaa ees, kandes koos kaasa Piretiga rasket paati kopsaka kalasaagiga.