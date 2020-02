GALERII ⟩ Tudeng pakkus Tuulte Roosi grillimiskohti ja parki

Samuti kavandas Jurkina igale hoonele oma parkla, see lahendus hajutaks veidi ka WOW-keskuse suuremat parklat, ning samal ajal üritas ta luua elanikele suuremat privaatsust. “Rõhutame Tuulte Roosi keskel olevat tühjust looduselementidega, näiteks kõrghaljastusega, ja lisame ka valgustust,” kirjeldas ta.

Ühtlasi on Jurkina hinnangul oluline luua igas vanuses elanike jaoks elurajooni oma keskkond. “Kuna inimesed on kõik erinevad ja kõikidel on oma soovid, siis pakkusin erinevaid lahendusi igas sisehoovis – mänguväljakud ja grillimiskohad, väike park, vaikne aed, spordiplatsid ning lihtsalt istumis- ja viibimiskohad,” rääkis Violetta Jurkina.