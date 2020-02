TOM RÜÜTEL ⟩ Võisteldes iseendaga

Tom Rüütel FOTO: Erakogu

Teemad nagu laste liikumine või see, et meie noored on ülekaalulisemad kui kunagi varem, ei aegu tegelikult kunagi. Samal ajal kui kõiksugu spordiklubisid ehitatakse järjest juurde ning “fit” olla on popp.

Palju räägitakse sellest, et igasugused pingeread spordiüritustel jms tekitavad lastele või siis vanematele stressi. Siin jälle tekib mul küsimus, kuidas siis igasügisene eliitkoolitrall seda ei tekita?

Mullu oktoobris tõstatus teema, kus õiguskantslerini jõudis kaebus lastevanematelt, et spordipäeva tulemuste avaldamine üldmeilis tekitab stressi just nendele lastele ja ka nende vanematele, kes on kaugushüppes või mõnes jooksus viimased. Oli ka psühholooge, kes nõustusid, öeldes, et igasugune pingeritta seadmine tekitab stressi, alaväärsuskomplekse ja pigem viha selle tegevuse vastu. Lisaks on ka rahvastepall ühtäkki mäng, mis õhutab kiusamisele ja vägivallale.

Platsis ja platsil

Ma ei ole sporditeadlane ega toitumisnõustaja ning kaugeltki ka psühholoog mitte. Samuti ei ole ma lapsevanem. Küll aga olen ma praktik, kes nii mõnigi kord jäi rahvastepallis ainsana oma meeskonnast väljakule, sest need, kes palle püüdsid, võtsid suuremaid riske, nii pillatigi pall maha vms.

Võis ju ka olla, et kaaslased säästsid mind ega pommitanud esimeste seas välja. Küll aga pommitati mind selles “äärmiselt vägivaldses” mängus lõpuks ikkagi välja, sest palli ma püüda ei saanud ning mäng tuli ära lõpetada. Ja see oli fun ning füüsiliselt arendav. Ka järgmises mängus olin ma platsis ja platsil. Oli selleks siis jalgpall või koguni korvpall.

Tõsi, viimases oli minu kasutegur ilmselt nullilähedane, kui mitte arvestada väiksemat sorti vastasmängija takistamise võimet. Jalgpallis olin aga vasaku kaitsja rollis kehalise kasvatuse tunnis pidevalt platsil.

Osalesin ka ilmselt kõige nõrgema lülina klassidevahelistes mõõduvõtmistes. Kui asi läks hapuks, siis vahetati mind võimalusel välja. Samas ei kuulnud ma kordagi, et näe, Tom on ka mängus, nüüd on võit kindel.

Kui vanemad ja jõulisemad inimesed olid mängus, siis teinekord öeldi, et “Vaadake, et teda pikali ei jookse!”. Siis tuligi end eelarvamuste vastu tõestada ning edaspidi oli mängu saamine kergem ja kommentaare ei tulnud. Nii nagu elus ka praegugi tuleb teinekord ennast liikumispuude tõttu teistest rohkem tõestada.

“Nii paljud asjad on meie endi kätes, jalgades ja eelkõige peas. Olgu selleks mõni sõltuvus, terviseprobleem või liigsuur kehakaal.” - Tom Rüütel