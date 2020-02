MUHU UUDISSED ⟩ Olli Koguva Vanatoal ikka kange pidu!

Nie, kis se köin, nie nüid kahjatsevad. Ja Peeter oo sur kange laulumeister ikka maa ütle, mis tõsi oo! Põle pooleskid, et paljast naisi laulu sisse paneb. Just kõik muailma asjad oskab täma oma laulude sihes üles tähenda ja no nii irmus kenad luod, et ühna ihu väriseb ja vesi oo silmast väljas, kui sa kuulad.