TERVISEAMET ⟩ Sarlakite kahtlusega laps tuleks koju jätta

Sarlakeid põhjustavad A-grupi streptokokid. Üldiselt on tegemist kergesti põetava nakkushaigusega, mille peiteperiood on tavaliselt 2–5 päeva. Haigus algab tavaliselt palaviku ja kurguvaluga. Lisanduda võivad külmavärinad, oksendamine ja kõhuvalu. Keel võib olla paistes ning kaetud valge katuga, keelel võib olla ka vaarikapunane lööve. Esineb kurgu punetus, ärritus ning valu neelamisel.

Tavaliselt tekib nahalööve 1–2 päeva pärast haiguse algust. Lööve algab kaelalt, levib kaenlaalustele, rinnale, kubemepiirkonda. Alguses on lööve väikeste tasaste laikudena, kuid areneb peenesõlmeliseks. Kaenlaalustes, küünarnukkidel ja kubemepiirkonnas võib lööve olla intensiivsem. Tavaliselt ei levi lööve näole, kuid iseloomulik on põskede intensiivne punetus. Lööve kaob seitsme päeva jooksul, siis võib nahk sõrmeotste, varvaste ja kubemepiirkonna ümber kooruma hakata.

Haigestuda võib igas vanuses, kuid sagedamini põevad sarlakeid 5–15-aastased lapsed. Sarlakeid võib põdeda elu jooksul korduvalt. Haiguskahtluse korral tuleb võtta ühendust perearstiga, kes teeb diagnoosi kinnitamiseks uuringud ning määrab antibiootikumravi. Haige pole enam nakkusohtlik, kui antibiootikumravi on kestnud vähemalt 24 tundi ja palavik on möödunud. Hilisemate tüsistuste vältimiseks tuleks täieliku paranemiseni püsida kodus.

Kui kahtlustate oma lapsel sarlakeid, soovitame pöörduda perearsti poole ning hoida last kodus, kuni kahtlus on ümber lükatud või haigus on möödunud.