JUHTKIRI ⟩ Õnne, tervist ja pikka iga!

Inimeste keskmine eluiga aina pikeneb. Teadlased töötavad selle nimel, et see oleks veelgi pikem. Leidub neidki – ja mitte vähe –, kes unistavad igavesest elust. Praegusel ajal õnnestub üle saja aasta vanuseks elada siiski vähestel eestlastel. Veel vähem on neid, kel pole eriti põhjust oma tervise üle kurta.

Üks asi on see, et füüsiline tervis vastu peaks, teine see, et vaim püsiks värske. Muidugi sõltub üks paljuski teisest ja vastupidi.