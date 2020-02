TÖÖ ⟩ Autotohter, kes ei jäänud telefonijaama kopitama

SÄRTSU TÄIS: Elektrikuametit on Kalju Aav pidanud ligi 50 aastat. Sellest peaaegu pool on ta autoelektrikuna saarlaste sõidukeid tohterdanud.

Kalju Aav on Kuressaares ligi viiskümmend aastat kandnud hoolt selle eest, et meil oleks valgus majas ja autod tõrgeteta käima läheksid. Staažika autotohtrina on ta aidanud elule tagasi ka neid sõidukeid, mille seisundit on teised lootusetuks pidanud.