MAAILM ⟩ Kuidas katk õpetas meid koroonaviirusega võitlema

“Miks valiti just selline tähtaeg, pole täpselt teada,” ütles Oxfordi ülikooli meditsiiniajaloo professor Mark Harrison BBC uudistesaates. “Võimalik, et see pärineb Piibli uues testamendis kirjeldatud neljakümnest päevast, mis Jeesus oli kõrbes saatana kiusata.”