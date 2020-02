Andre Sõrm ⟩ see on päris esimene oma kodu

Praeguse aadressiga Kohtu 16-a hoone ehitamisaeg jääb väidetavalt kuhugi 18. sajandi keskele. Hiljem on siin majas kodu ja töökoha leidnud väga erinevad inimesed. Nüüd on majas kuus vastrenoveeritud korterit. Vanasse majja on saabunud uus aeg ja uued elanikud.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl