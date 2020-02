GALERII: FIRST LEGO League Kuressaare gümnaasiumis

FIRST LEGO League (FLL) on õpilastele vanuses 9-16 suunatud programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. Leidub veel teisigi võistluste sarju nagu Jr FLL, mis on mõeldud päris pisikestele. FLLi saab kasutada koolitöös ja ka teistes vormides. Meeskonnad, mis koosnevad kuni kümnest lapsest ja vähemalt ühest juhendajast, võivad olla seotud mõne klubilise tegevuse või organisatsiooniga, kuid tegu võib olla ka lihtsalt sõpradega, kes soovivad midagi lahedat teha.