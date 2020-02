JAAN TAMM ⟩ Unustatud hauad, unustatud kangelased?

Koostatud hauakirjeldused kõigi vajalike andmetega kanti Exceli tabelisse, kalmistukaardid märkega haudade asukoha kohta prinditi aga välja. Lisaks tegi Ain Krillo iga haua fotode slaidilehed. Kõik see maakondade kaupa koondatud materjal anti nii paberkandjal kui ka digiteeritult üle tollasele tellijale kaitseministeeriumile. See omakorda edastas need hiljem Eesti sõjamuuseumile, kellele delegeeriti täies mahus ka sõjahaudu puudutav tegevus.

Meil on nii kultuurimälestiste kui ka sõjahaudade register. Kui 2018. aastal Vabadussõja alguse 100. aastapäeva tähistamisega seotud teavet koguti, selgus aga, et nende haudade asukohast kasvõi Tallinna kalmistutel puudub info ka haldusettevõttel Tallinna Kalmistud endal.

Paljud hauad on hooletusse jäetud

Hoopiski kurb on see, et Eesti taasiseseisvumise järel on viimase kümne aastaga – mil viidi läbi täiendav inventeerimine – paljud juba varem teada olnud Vabadussõja hauad hooletusse jäetud. Mis veelgi hullem, pealematmistega likvideeritud, kuna kohapeal pole pidevat järelevalvet ja puudub ka teave nende haudade olemasolust.