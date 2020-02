REPLIIK ⟩ Väitlus annab oskuse mõista

Tegin kiired kalkulatsioonid: ees oli gümnaasiumi viimane aasta, kevadel oli vaja kirjutada lõpukirjand ja kui õpetajale meele järele olla, võib ehk kergemalt pääseda. Seega olin nõus. Tuleb vaid lisada, et “nõelasin iseennast” – 1997. aasta kevadel kasutati esmakordselt riiklikku eksamite süsteemi, nii et mu ponnistused väitluslaagris plusspunkte teenida olid puhas tuuletallamine.

Samas oli väitlemine väga tugevate koolide Inglise kolledži ja Tallinna reaalkooli meeskondadega omaette katsumus – ilmselgelt olid meie trumbiks ebastandardsed lahendused, mida profid oodata ei osanud. Üllatuslikult see paljudele kohtunikele sobis ja olime endalegi ootamatult üsna edukad. Osalesin gümnaasiumi ajal ka paaril kõnevõistlusel, kus sattusin taas kokku väitluslaagris kohatud eliitkoolide väitlejatega. Nende reaktsioon oli alati üks: taas on kohal saarlased, seega võib oodata midagi täiesti uut.

Kas väitlemine on edasises elus kasuks tulnud? Pigem tuleks küsida, kas on olnud elus hetki, kus väitlusoskusi pole tarvis olnud? Neid hetki, kus väitlusoskust pole vaja läinud, on olnud märkimisväärselt vähem kui neid, kus need oskused kasuks tulevad. Tööalaselt olen olnud seotud rahvusvaheliste organisatsioonidega, kus keeleline ja kultuuriline taust eeldab oma seisukohtade esitamiseks väitlusoskusi igapäevaselt.