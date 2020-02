Väike saaremaine jäätisetööstus ootab ostjat

Jäätisetööstuse püsti pannud Veronika Kaidis jõudis enda sõnul etappi, kus on vaja otsustada, kas minna edasi väikeselt või kasvada suureks.

“Potentsiaal kasvuks on suur, kuid ma ei ole ise valmis ennast ajaliselt rohkem jagama Saaremaal jäätisetootmise ja mandril oma põhitegevusala vahel,” rääkis Kaidis, kelle põhitegevusala on tööandjate nõustamine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete täitmisel. Sellest ei taha ta aga kindlasti loobuda. “Seega loodan, et leidub keegi, kes otsib endale uusi väljakutseid ja saab alustada sealt, kust mina pooleli jätsin,” tähendas ta. “Või leidub mõni mandrisaarlane, kes otsib võimalust kodusaarele tagasi tulla. Sellisel juhul oleks tegevus ju kohe olemas.”

“Loodan, et leidub keegi, kes otsib endale uusi väljakutseid.” - Veronika Kaidis

Jäätise valmistamises pole tema sõnul keerulist midagi. Ka Veronika Kaidis alustas õppides ja katsetades ning see katsetamine õnnestus hästi. Retseptidki mõtles ta ise välja ja lähtus kõiges sellest, et vähemalt üks komponent oleks Saaremaalt. Tehnoloogiliselt ei ole see samuti keeruline.

“Kõige olulisem on leida õige seade jäätisevalmistamiseks, mis on ka finantsiliselt üks kulukamaid asju selle ettevõtmise juures,” sõnas Kaidis. Kui seadmed on head, on vaja vaid fantaasiat, et sobiv tooraine külmutatud maiuseks muuta.

Maia Viikingi nime kandev saaremaine jäätis võeti turul hästi vastu. “Ma ei ole ise otsinud kliente ega teinud müügitööd, kõik huvilised on Maia Viikingi ise üles leidnud,” rääkis Kaidis. “Kui veel natukenegi müügitööd juurde teha, siis populaarsus vaid kasvaks,” arvas ta.

Mõned tööstuse ostuhuvilised on endast juba ka märku andnud. “Kes ostab ettevõtte, saab kaasa kõik, mis alustamiseks vaja, ja hiljem on alati ju võimalus oma soovide järgi kohandada,” leidis ta.