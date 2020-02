MUHU UUDISSED ⟩ Küinlakuu uudissime

Ilmas-moas põle pitkemad asja kut muhulaste küinlapäe. Kui oo küinlapäe müödas, siis tuleb küinla lühtripäe ja lühtri jalapäe ja uijee mitmed-setmed päävad viel just nõnna pitkalt, kut keegid viisib küinlabed pidada. Hellamoa külakeskus olli oma küinlabe ää lõpetan mineva teisibe omingu. Neh, siis juba viiendamal kuupääval. Aga lõpp olli vägev! Tangumakki süödi ja saialeiba ja küinlapuna juodi ja piparkoeka olli kua.

Külla olli tuln sie kange Kõenastu nõid, Matsi-Jaani Mann. Neh, mis ta nüid nii kangest nõid oo iseenesest. Inimene kut inimene ikka. Oskab paljast teisi ja iseennast kua nõnna tohterda, et põle taris tablettisid kahe pioga suust sisse aada mitte. Aga ilja aa iest olli roamatu valmis suan ja seda taa sial kangest tudvustas. Sure munukse jutuga inimeselaps oo. Mitte midagid santi põle taa kohta ütelda mitte.

Neh, ja muuseumis oo nüid ulgumuhulaste ülesotsimisega akatust tehtud. Neh, sie esimese veebruari üritus olli allas suurte tegude algus. Sui tahetse pissike näitus tiha mõjale elama läin muhulaste elust-olust. Kukkuge aga nüid nobesti omasid tarkusi ja mõttid kirja panema. Ja isegid nõuke õhkõrn mõte oo tekkin, õigetõeste küll masu vallaarendusnõuniku pia sihes, et äkist suaks nõnna umbest viie vuasta pärast korralda kogunisti üleilmse muhulaste kokkutulemise kodusuare pial. Suame nähe!

Aga õiget talvet ikka vist sievuasta ep tule. Mõned küll ütlevad, et tali taeva ep jäe! Et põle eluaegas nõukest asja oln mitte! Aga kangest nõuke tunne oo küll, et sedakorda ikka vist jäeb. Korraks isegid katsus külmeta, aga sest es tuln välja midad. Enne kut “Talve” kinu Hellamoale jõudis, olli külm omadega otsas jälle. Juu siis ootab kevaded. Kaugel seegid änam!