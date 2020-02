JUHTKIRI ⟩ Õnnelik õnnetus

Loomulikult ei mõju sellised jamad võrkpallurite mänguvormile hästi, kuid jällegi – hea, et niigi läks. Võrkpallur Helar Jalg arvas, et ehk teeb see õnnetus meeskonna hoopis tugevamaks. Tahaks loota, sest ühtset löögirusikat on täna hädasti vaja: eurosarjas edasijõudmiseks tuleb Hispaania tippklubil selg prügiseks teha. Saarlased on selleks kindlasti võimelised. Seda tõestasid nad juba kodusaalis, kus said napi kaotuse. Nüüd tuleb viga parandada. “Anna kuuma, Saaremaa!”