SAARLANE ⟩ Kohtunik Rajar Miller tuleb uuesti põhikohaga saarlaseks

Paraku just selline oli tema poolt Kuressaare kohtumajas allkirjastatud esimene määrus. Põhjuseks asjaolu, et ta oli kohtuasja ühele osapoolele mõni kuu tagasi advokaadina nõu andnud. Miller märgib, et selliseid juhtumeid ei tohiks edaspidi siiski väga ette tulla, seda enam, et viimastel aastatel ei ole ta aktiivselt ka kohtuadvokaadina tegutsenud.