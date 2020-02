MAAILM ⟩ Auschwitzi ei vabastanud venelased?

Tellijale

“Vale ja korruptsioon – need on Euroopa Liidu peamised alustalad,” pahandab julgeolekuspetsialist Martin Koller Tšehhi veebilehes Parlamentní listy ilmunud arvamusloos. Neile, kes näiteks väidavad, et Auschwitzi laagri vabastasid liitlasväed (see tähendab, et ka britid ja ameeriklased), on ta valmis tasuta pidama ajalooloenguid juutide kannatuste kohta Saksamaa koonduslaagrites.